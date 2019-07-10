Российский историк призвал не осуждать предложившего снести памятник немца

Военный эксперт Борис Юлин вступился за немецкого журналиста, предложившего снести памятник в честь битвы на Курской дуге под поселком Прохорвка. Об этом 10 июля сообщает телеканал «360».

По словам Юлина, события, разворачивавшиеся под Прохоровкой, историки трактуют по-разному. Кто-то делает вывод по числу задействованных танков, а другие — по числу потерь. При этом эксперт утверждает, что сражение все-таки было.

«Сражение там было. Трактовать его можно по-разному, то есть его итог», — передает телеканал его слова.

Во время боевых действий фашисты прорвали основную линию обороны Красной армии на юге, заявил Юлин. Он подчеркнул, что их это не вело к победе, однако несколько ухудшало ситуацию на фронте для русских войск.

«Для того, чтобы парировать немецкий удар, навстречу им была брошена танковая армия, которая понесла очень большие потери в этом сражении. Но немецкое продвижение было остановлено», — пояснил историк.

Немецкие войска так и не смогли прорвать оборону и отступили. По мнению эксперта, сражение под Прохоровкой — это успех советских войск, несмотря на то, что в тактическом плане Красная армия действительно понесла большие потери.

Юлин также призвал не предъявлять претензии немцам за желание снести памятник или исказить исторические события, ведь это «не они придумали». Эксперт считает, что немцы почерпнули информацию у российских историков, многие из которых считают, что советские войска на самом деле проиграли битву под Прохоровкой.

«Если памятник посвящен победе, а победы не было, то почему такой памятник должен стоять в Германии», — заключил он.

Ранее немецкий журналист предложил снести памятник, сославшись на исследование историка-соотечественника, по мнению которого никакого крупного сражения в 1943 году под Прохоровкой не было, как и победы советских войск.