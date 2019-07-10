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13:21   10 Июля 2019
Россия

ГД приняла закон об альтернативном наказании для мундепов

ГД приняла закон об альтернативном наказании для мундепов

Закон об альтернативных методах ответственности для муниципальных депутатов, которые допустили ошибку при подаче необходимых сведений о доходах и имуществе, приняли в Государственной думе 10 июля.

Теперь мундепов ожидает предупреждение или освобождение от должности, в частности от работы на постоянной основе, но без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать посты в соответствующем муниципальном образовании. Срок действия — до прекращения полномочий.

На данный момент, если региональный депутат ошибся при подаче документов, то его полномочия прекращаются досрочно.

ГД приняла закон об альтернативном наказании для мундепов

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил автором документа. Он отметил, что порядка 90 процентов муниципальных образований ведут временную деятельность, а из-за большого пакета деклараций часто совершают ошибки. В итоге, при проверках прокуратура массово лишает полномочий мундепов, что стопорит работу органов местного самоуправления.

Закон же смягчит наказание и позволит сохранить опытных и квалифицированных кадров. Кроме этого, решение содействует развитию самоуправления, что позитивно влияет не только на муниципальную власть, но и качество жизни россиян.

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Автор: Анна Манц
#госдума #закон #турчак #мундеп

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