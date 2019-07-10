ГД приняла закон об альтернативном наказании для мундепов

Закон об альтернативных методах ответственности для муниципальных депутатов, которые допустили ошибку при подаче необходимых сведений о доходах и имуществе, приняли в Государственной думе 10 июля.

Теперь мундепов ожидает предупреждение или освобождение от должности, в частности от работы на постоянной основе, но без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать посты в соответствующем муниципальном образовании. Срок действия — до прекращения полномочий.

На данный момент, если региональный депутат ошибся при подаче документов, то его полномочия прекращаются досрочно.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил автором документа. Он отметил, что порядка 90 процентов муниципальных образований ведут временную деятельность, а из-за большого пакета деклараций часто совершают ошибки. В итоге, при проверках прокуратура массово лишает полномочий мундепов, что стопорит работу органов местного самоуправления.

Закон же смягчит наказание и позволит сохранить опытных и квалифицированных кадров. Кроме этого, решение содействует развитию самоуправления, что позитивно влияет не только на муниципальную власть, но и качество жизни россиян.