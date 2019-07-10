Песков сообщил, что поставки российских С-400 в Турцию пройдут по плану

Поставки российских комплексов С-400 в Турцию протекают в соответствии с планом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из-за сделки между Турцией и США произошел скандал. Вашингтон хочет, чтобы Анкара отказалась от покупки российских систем ПВО и купила американские комплексы Patriot.

США допустили, что если Анкара не примет их условия, то он задержат или вовсе отменят продажу Турции истребителей F-35. Турция отказалась от предложения Штатов.

После саммита G20 напряженность в отношениях между США и Турцией спала, отметил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.