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12:53   10 Июля 2019
Россия

Песков сообщил, что поставки российских С-400 в Турцию пройдут по плану

Песков сообщил, что поставки российских С-400 в Турцию пройдут по плану

Поставки российских комплексов С-400 в Турцию протекают в соответствии с планом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из-за сделки между Турцией и США произошел скандал. Вашингтон хочет, чтобы Анкара отказалась от покупки российских систем ПВО и купила американские комплексы Patriot.

США допустили, что если Анкара не примет их условия, то он задержат или вовсе отменят продажу Турции истребителей F-35. Турция отказалась от предложения Штатов.

После саммита G20 напряженность в отношениях между США и Турцией спала, отметил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #песков #турция #политика #с-400

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