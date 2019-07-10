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13:02   10 Июля 2019
Весь мир

Турция предостерегла США от ошибочных шагов в связи с покупкой С-400

Турция предостерегла США от ошибочных шагов в связи с покупкой С-400

Анкара призывает Вашингтон не предпринимать шаги, которые могут нанести ущерб отношениям двух стран из-за покупки российских систем С-400. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус отметила, что Вашингтон не изменил позицию в данном вопросе. Турцию ждут негативные последствия, если она не откажется от российского вооружения.

В свою очередь Аской отметил, что это заявление не соответствует духу и содержанию переговоров между президентами Турции и США во время саммита G20. 

«Условия для поставок в Турцию С-400 очевидны, и президент Трамп это подтвердил. Мы с самого начала вели этот процесс прозрачно, предложили создать рабочую группу для устранения беспокойства США», — отметил турецкий дипломат.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна задействует С-400, если на нее будет совершено нападение. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #турция #эрдоган #с-400

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