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Анкара не пустила крымских делегатов на российско-турецкий форум

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12:42   10 Июля 2019
Россия

Анкара не пустила крымских делегатов на российско-турецкий форум

Анкара не пустила крымских делегатов на российско-турецкий форум

Делегации из Крыма отказали в аккредитации на Российско-турецком форуме общественности, такое заявление прозвучало со стороны Анкары, рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов. Об этом сообщает РИА Новости 10 июля.

Мероприятие проходит в среду в Санкт-Петербурге. Молохов отметил, что должен был вылететь в Северную столицу, чтобы озвучить позицию крымской общественности в вопросе развития причерноморского региона.

«Однако полноценной дискуссии по этому и другим поводам, видимо, не состоится — в последний момент турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от Крыма, что не может не вызвать недоумения и сожаления», — добавил он.

Стоит отметить, что Анкара все еще не признала территорию полуострова частью российского государства, несмотря на глубокие отношения с РФ.

Анкара не пустила крымских делегатов на российско-турецкий форум

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#форум #крым #турция #делегация

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