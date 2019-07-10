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12:49   10 Июля 2019
Весь мир

Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за подготовку бойцов FACA

Президент ЦАР поблагодарил российских инструкторов за подготовку бойцов FACA

Выпуск более 300 военных вооруженных сил ЦАР (FACA), подготовленных российскими инструкторами, состоялся в среду в Беренго. Об этом 10 июля сообщает Федеральное агентство новостей

Благодаря инструкторам из России новоиспеченные солдаты освоили навыки строевого шага, рукопашного боя и стрельбы. Кроме этого, бойцы смогли обучиться военно-полевой медицине, оказанию первой помощи, а такой правильной эвакуации раненых с поля боя. 

Президент ЦАР Фаустин Арканж Туадера на торжественной церемонии поблагодарил российских партнеров за помощь в подготовке более 2300 высококлассных бойцов FACA, пишут местные СМИ. Кроме него на выпускном присутствовали посол в РФ в республике Владимир Титоренко, послы ЮАР, Судана, Чада и Конго. 

Седьмой выпуск обученных российскими инструкторами солдат ВС ЦАР состоялся в конце апреля этого года, напоминает агентство. 

Подготовку бойцов FACA ведут не только российские специалисты, но и европейская миссия EUTM-RCA. С 2016 года она обучила более трех тысяч солдат, при этом инструкторы из России всего лишь за год успели подготовить две тысячи бойцов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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