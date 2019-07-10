Выпуск более 300 военных вооруженных сил ЦАР (FACA), подготовленных российскими инструкторами, состоялся в среду в Беренго. Об этом 10 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

Благодаря инструкторам из России новоиспеченные солдаты освоили навыки строевого шага, рукопашного боя и стрельбы. Кроме этого, бойцы смогли обучиться военно-полевой медицине, оказанию первой помощи, а такой правильной эвакуации раненых с поля боя.

Президент ЦАР Фаустин Арканж Туадера на торжественной церемонии поблагодарил российских партнеров за помощь в подготовке более 2300 высококлассных бойцов FACA, пишут местные СМИ. Кроме него на выпускном присутствовали посол в РФ в республике Владимир Титоренко, послы ЮАР, Судана, Чада и Конго.

Седьмой выпуск обученных российскими инструкторами солдат ВС ЦАР состоялся в конце апреля этого года, напоминает агентство.

Подготовку бойцов FACA ведут не только российские специалисты, но и европейская миссия EUTM-RCA. С 2016 года она обучила более трех тысяч солдат, при этом инструкторы из России всего лишь за год успели подготовить две тысячи бойцов.