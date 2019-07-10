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12:29   10 Июля 2019
Россия

Кремль надеется, что запрет на авиасообщение с Грузией вскоре снимут

Кремль надеется, что запрет на авиасообщение с Грузией вскоре снимут

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с закрытым пассажирским авиасообщением между Россией и Грузией. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 10 июля.

Он отметил, что исключать возобновления рейсов нельзя. Кроме этого, Москва надеется, «что рано или поздно это произойдет». Однако путешествия в Грузию для российских туристов очень опасны из-за антироссийских и русофобских настроений.

«И вот эти ограничения на полеты и запрет полетов — это абсолютно вынужденные меры», — заметил пресс-секретарь.

Ситуация находится на контроле. Решение о возобновлении полетов будут принимать только после окончания волнений и исчезновения угрозы для путешественников из России.

«Пока об этом говорить преждевременно», — заключил он.

Кремль надеется, что запрет на авиасообщение с Грузией вскоре снимут

20 июня в Тбилиси стартовали массовые протестные акции у здания парламента. Причиной стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в нем. Согласно протоколу, депутат Государственной думы и президент МАП Сергей Гаврилов занял место спикера, что не понравилось оппозиции. В конечном итоге, недовольные сорвали мероприятие, попытавшись штурмовать парламентский дом.

Из-за этого 21 июня российский президент Владимир Путин временно приостановил воздушное сообщение с Грузией, аналогичное заявление сделало министерство транспорта РФ на следующий день. 

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Автор: Анна Манц
#песков #грузия #авиасообщение

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