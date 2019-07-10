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12:29   10 Июля 2019
Россия

Крымский депутат назвал «слабостью Киева» новый законопроект Рады

Крымский депутат назвал «слабостью Киева» новый законопроект Рады

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал законопроект Рады о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и территорий Донбасса украинскими. Его слова 10 июля передает RT. 

По мнению Ганжары, появление такой инициативы говорит о том, что огромное количество людей на Украине сегодня отдают себе отчет, что Крым — часть России, и относятся к этому с пониманием. 

«В этом отношении, конечно, украинские власти, несмотря на пятилетнюю промывку мозгов собственному населению, на антироссийскую риторику, не смогли побороть абсолютную реальность», — прокомментировал он. 

Он подчеркнул, что сложно представить, как будет работать законопроект. Ганжара отметил, что появление такой инициативы вновь показывает слабость Киева. 

«Их [таких инициатив. — RT] рождается очень много, но это всё показывает, как относятся на Украине к правам человека, как на Украине относятся к свободе слова», — объявил он. 

Крымский депутат назвал «слабостью Киева» новый законопроект Рады

В Верховной раде Украины ранее зарегистрировали законопроект, предполагающий уголовную ответственность за непризнание Донбасса и Крыма украинскими. 

Крым вошел в состав в России в 2014 году после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.

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Автор: Софья Белоцерковская
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