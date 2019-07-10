Крымский депутат назвал «слабостью Киева» новый законопроект Рады

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал законопроект Рады о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и территорий Донбасса украинскими. Его слова 10 июля передает RT.

По мнению Ганжары, появление такой инициативы говорит о том, что огромное количество людей на Украине сегодня отдают себе отчет, что Крым — часть России, и относятся к этому с пониманием.

«В этом отношении, конечно, украинские власти, несмотря на пятилетнюю промывку мозгов собственному населению, на антироссийскую риторику, не смогли побороть абсолютную реальность», — прокомментировал он.

Он подчеркнул, что сложно представить, как будет работать законопроект. Ганжара отметил, что появление такой инициативы вновь показывает слабость Киева.

«Их [таких инициатив. — RT] рождается очень много, но это всё показывает, как относятся на Украине к правам человека, как на Украине относятся к свободе слова», — объявил он.

В Верховной раде Украины ранее зарегистрировали законопроект, предполагающий уголовную ответственность за непризнание Донбасса и Крыма украинскими.

Крым вошел в состав в России в 2014 году после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.