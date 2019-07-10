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12:30   10 Июля 2019
Россия

Отмену виз для молодых россиян обсудят в Бонне на «Петербургском диалоге»

Отмену виз для молодых россиян обсудят в Бонне на «Петербургском диалоге»

На форуме будет поднят вопрос о возможности отмены визового режима для молодых людей, выезжающих из России в Германию, рассказал председатель германского Координационного комитета форума Рональд Пофалла.

Межобщественный российско-немецкий форум «Петербургский диалог» пройдет в период с 18 по 20 июля в Бонне.

Пофалла отметил, что процесс получения российской молодежью виз можно сделать более простым. Чтобы получить визу, нужно, среди прочего, сдать электронный отпечаток пальца. Молодежь из российских регионов вынуждена тратить время и деньги на то, чтобы добраться до консульства, а еще оплачивать визовый взнос.

Эти ограничения нужно преодолеть, считает он.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #германия #визы #молодежь #петербургский диалог

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