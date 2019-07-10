Таиланд за полгода посетили 700 тысяч российских туристов

Около 700 тысяч туристов из России посетили Таиланд за первые шесть месяцев этого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на поверенного в делах посольства королевства в РФ Фабио Чинда.

По его словам, за это время турпоток из России увеличился на два процента. Если в прошлом году азиатскую страну посетили 1,4-1,5 миллиона российских путешественников, то к концу этого года этот показатель должен увеличиться.

«Рейсы между нашими странами осуществляются пять раз в день, так что надеемся, что россияне будут еще чаще приезжать в Таиланд», — сказал Чинда.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что исключение Таиланда и Турции из перечня туристических направлений, которые небезопасны для отдыха для сотрудников МВД РФ, позволит повысить туристические потоки в эти страны из России на сотни тысяч человек в год.