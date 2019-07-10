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 Таиланд за полгода посетили 700 тысяч российских туристов

Таиланд за полгода посетили 700 тысяч российских туристов
12:30   10 Июля 2019
Весь мир

Таиланд за полгода посетили 700 тысяч российских туристов

Таиланд за полгода посетили 700 тысяч российских туристов

Около 700 тысяч туристов из России посетили Таиланд за первые шесть месяцев этого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на поверенного в делах посольства королевства в РФ Фабио Чинда.

По его словам, за это время турпоток из России увеличился на два процента. Если в прошлом году азиатскую страну посетили 1,4-1,5 миллиона российских путешественников, то к концу этого года этот показатель должен увеличиться. 

«Рейсы между нашими странами осуществляются пять раз в день, так что надеемся, что россияне будут еще чаще приезжать в Таиланд», — сказал Чинда.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что исключение Таиланда и Турции из перечня туристических направлений, которые небезопасны для отдыха для сотрудников МВД РФ, позволит повысить туристические потоки в эти страны из России на сотни тысяч человек в год.

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Автор: Виктория Разумовская
#туризм #атор #общество #таиланд

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