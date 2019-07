Facebook позволил миллиардам пользователей угрожать смертью британскому конспирологу

Британский видеоблогер, радиоведущий, публицист и конспиролог Пол Уотсон напомнил, что в мае американские социальные сети Facebook и Instagram забанили его аккаунты под оправданием — «опасный человек». По словам Уотсона, соцсети не предоставили никаких доказательств того, что он вел себя «опасно» или нарушал какую-либо политику Facebook и Instagram.

Прошло два месяца. Facebook обновил политику. Согласно новым правила социальной сети, пользователям официально разрешили угрожать и подстрекать к насилию, если цель нападок — «опасные люди и организации». Получается, что Facebook не только бездоказательственно обозначил Уотсона «опасным человеком», но и фактически разрешил двум миллиардам пользователей соцсети угрожать смертью британскому конспирологу.

Британский блогер известен крайне антилиберальной позицией. В 2016 прославился как один из первых сторонников конспирологических теорий, связанных с американской и международной политикой. Основная идея одной из них — кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон якобы страдает от многочисленных серьезных заболеваний.

Британский публицист два месяца назад через юристов потребовал, чтобы Facebook передал всю информацию, касающуюся его. Однако представители американской соцсети еще не ответили на запрос, несмотря на то, что по закону они обязаны это сделать в течение 30 дней. Пол Уотсон готовится к судебному разбирательству.

Let me be crystal clear - Facebook is literally telling its 2 billion users they can break the law and incite violence against people Facebook doesn't like.https://t.co/HPkVL76ndE