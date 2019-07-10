Лавров отметил интеграцию в Евразии среди приоритетов РФ
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников шестого Форума молодых дипломатов евразийского пространства. Его заместитель Александр Панкин зачитал обращение на открытии мероприятия 10 июля.
«Сегодня углубление интеграционных процессов в Евразии в числе безусловных приоритетов внешней политики России», — отметил Лавров.
Этому, в частности, помогает и форум, который объединяет молодежь и видных деятелей из областей политики, общества и науки. Подобные встречи показывают, что обмен мнениями по поводу развития огромного потенциала Евразийского экономического союза востребован. К тому же, он играет ключевую роль в расширении гуманитарного взаимодействия, а также усиления доверия и взаимопонимания.
«Радует искреннее стремление коллег принимать деятельное участие в совместной работе по налаживанию межгосударственного диалога, в том числе по линии молодежных структур внешнеполитических ведомств государств региона», — указано в обращении.