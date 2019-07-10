Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Украина отказала в приеме заявок на участие в национальном отборе на детское «Евровидение-2019» тем детям, которые после 1 января 2014 года выступали в РФ или на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом 10 июля сообщает «Коммерсант».

В новых правилах сказано, что оргкомитет не станет отбирать для участия в конкурсе тех, кто вел концертную деятельность после 1 января 2014 года, планирует или в настоящее время выступает «на территории страны-агрессора или оккупированной территории». Речь идет о России и Донбассе.

В 2019 году Украина отказалась участвовать в «Евровидении». Планировалось, что представлять страну на конкурсе станет певица Maruv (Анна Корсун), которая победила в национальном отборе. При этом девушка не смогла найти компромисс по условиям контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией, где ей сообщили, что она будет не допущена на конкурс из-за концертной деятельности в РФ. При этом конкурсанты, занявшие второе, третье и четвертое места в отборе также решили не участвовать в конкурсе.

Международный музыкальный конкурс проходил в этом году в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. Россию представил певец Сергей Лазарев, который занял третье место.