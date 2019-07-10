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12:00   10 Июля 2019
Весь мир

Китай к 2025 году планирует запустить 100 космических аппаратов

Китай к 2025 году планирует запустить 100 космических аппаратов

Порядка 100 спутников планирует запустить на орбиту Пекин к 2025 году. Об этом сообщила замглавы департамента международного сотрудничества Национального космического управления КНР Юй Ци.  

Она отметила, что в последние годы Китай совершил прорыв в развитии аэрокосмических технологий и отраслей, которые имеют к ним отношение. Космическая программа КНР становится все более насыщенной, увеличивается сфера применения национальных разработок.

«Думаю, это окажет особое стимулирующее воздействие на экономику нашей страны», — отметила Юй Ци.

Она напомнила, что за девять лет Пекин усовершенствовал технологии дистанционного зондирования. Сейчас их используют более чем в 20 отраслях.  

На данный момент в космосе находится более 200 китайских спутников — это треть от всех космических аппаратов на орбите.

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Автор: Виктория Разумовская
#китай #космос #общество #спутники

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