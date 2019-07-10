Китай к 2025 году планирует запустить 100 космических аппаратов

Порядка 100 спутников планирует запустить на орбиту Пекин к 2025 году. Об этом сообщила замглавы департамента международного сотрудничества Национального космического управления КНР Юй Ци.

Она отметила, что в последние годы Китай совершил прорыв в развитии аэрокосмических технологий и отраслей, которые имеют к ним отношение. Космическая программа КНР становится все более насыщенной, увеличивается сфера применения национальных разработок.

«Думаю, это окажет особое стимулирующее воздействие на экономику нашей страны», — отметила Юй Ци.

Она напомнила, что за девять лет Пекин усовершенствовал технологии дистанционного зондирования. Сейчас их используют более чем в 20 отраслях.

На данный момент в космосе находится более 200 китайских спутников — это треть от всех космических аппаратов на орбите.