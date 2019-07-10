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11:49   10 Июля 2019
Россия

Спортивная травма едва не сорвала полет российского космонавта к МКС

Спортивная травма едва не сорвала полет российского космонавта к МКС

Представитель космического центра «Южный» в среду, 10 июля, сообщил, что спортивная травма чуть не помешала российскому космонавту Александру Скворцову в конце июля отправиться в третий полет на Международную космическую станцию. По его словам, Скворцов травмировался на спортивном занятии, но упорный и волевой космонавт выздоровел, поэтому снова готов к полету.

«Третий раз покорить космическое пространство едва не помешала травма», — добавили в космическом центре «Южный».

Запустить пилотируемый корабль «Союз МС-13» ракетой-носителем «Союз-ФГ» с космодрома Байконур запланировали 20 июля в 19:28 по московскому времени. К МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #мкс #космонавты

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