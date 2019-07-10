Спортивная травма едва не сорвала полет российского космонавта к МКС
Представитель космического центра «Южный» в среду, 10 июля, сообщил, что спортивная травма чуть не помешала российскому космонавту Александру Скворцову в конце июля отправиться в третий полет на Международную космическую станцию. По его словам, Скворцов травмировался на спортивном занятии, но упорный и волевой космонавт выздоровел, поэтому снова готов к полету.
«Третий раз покорить космическое пространство едва не помешала травма», — добавили в космическом центре «Южный».
Запустить пилотируемый корабль «Союз МС-13» ракетой-носителем «Союз-ФГ» с космодрома Байконур запланировали 20 июля в 19:28 по московскому времени. К МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
#СоюзМС13: на Байконуре завершена заправка корабля «Союз МС-13» компонентами топлива и сжатыми газами. На этой неделе запланированы стыковка с переходным отсеком ракеты-носителя, его авторский осмотр и накатка головного обтекателя — https://t.co/Fjcvag7YJk ???? Запуск — 20 июля pic.twitter.com/sJLgrSKkfx— РОСКОСМОС (@roscosmos) 8 июля 2019 г.