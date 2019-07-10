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11:43   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Спикер Рады предлагает сажать тех, кто не считает Крым украинским

Спикер Рады предлагает сажать тех, кто не считает Крым украинским

Законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма или Донбасса территорией Украины, зарегистрировали в Верховной Раде 10 июля.

Инициаторами выступили спикер нижней палаты Андрей Парубий и депутаты Виктория Сюмар и Мария Ионова. Их детище предлагает уточнить уголовную статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Согласно документу, в первую часть статьи необходимо ввести формулировку «умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины». Наказание за преступление — ограничение свободы либо тюремное заключение до трех лет. Если же действия повлекли смерти или другие тяжкие последствия, то срок лишения свободы увеличивается до 12 лет.

Спикер Рады предлагает сажать тех, кто не считает Крым украинским

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

Спикер Рады предлагает сажать тех, кто не считает Крым украинским

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #законопроект #крым #рада

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