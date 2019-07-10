Законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма или Донбасса территорией Украины, зарегистрировали в Верховной Раде 10 июля.

Инициаторами выступили спикер нижней палаты Андрей Парубий и депутаты Виктория Сюмар и Мария Ионова. Их детище предлагает уточнить уголовную статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Согласно документу, в первую часть статьи необходимо ввести формулировку «умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины». Наказание за преступление — ограничение свободы либо тюремное заключение до трех лет. Если же действия повлекли смерти или другие тяжкие последствия, то срок лишения свободы увеличивается до 12 лет.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.