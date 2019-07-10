Большинству россиян не оплачивают переработки

Большая часть россиян регулярно работает сверх нормы без дополнительной оплаты, сообщает 10 июля «Коммерсант», ссылаясь на исследование НИУ ВШЭ.

Как пишет издание, РФ заняла четвертое место среди европейских стран, где наиболее распространены нестандартные трудовые графики. В рамках исследования удалось выяснить, что 64% россиян трудятся в выходные, по ночам и в вечернее время. Однако компенсации за сверхурочные работы получают только треть сотрудников.

Издание также уточняет, что доля трудящихся сверхурочно граждан может быть значительно выше, ведь исследование было проведено по основному месту работы, тогда как многие россияне работают на фрилансе или неофициально.

Россию по нестандартному рабочему графику обогнали Греция, Хорватия и Польша — страны с самыми низкими зарплатами, говорится в исследовании.

Четкого трудового графика исправнее всего придерживаются жители Нидерландов и Израиля. Отмечается, что в нерабочее время там трудятся 44% и 49% рабочих. Официальная рабочая неделя в Нидерландах составляет всего 27 часов.