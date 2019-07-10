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11:37   10 Июля 2019
Россия

Более 200 пострадавших от паводка в Канске получили выплаты

Более 200 пострадавших от паводка в Канске получили выплаты

Более 230 пострадавших от паводка в Канске получили выплаты от краевых властей. Об этом сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

По ее словам, первая комиссия по выделению средств из резервного фонда в размере 50 тысяч рублей на семью также проходит сейчас. Первые десять семей получат по 50 тысяч рублей в рамках поручения губернатора. 

Ранее сообщалось, что пострадавшие получат максимально возможную выплату из резервного фонда — 50 тысяч рублей. Также жители Канска могут претендовать еще на десять тысяч рублей — единовременную адресную помощь.

Из-за дождей восточные районы Красноярского края оказались в зоне паводка. В Канске был объявлен режим ЧС. Сейчас ситуация стабилизировалась. Уже удалось восстановить электроснабжение, водоотведение, дорожную инфраструктуру.

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #красноярский край #выплаты #канск

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