Более 200 пострадавших от паводка в Канске получили выплаты

Более 230 пострадавших от паводка в Канске получили выплаты от краевых властей. Об этом сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

По ее словам, первая комиссия по выделению средств из резервного фонда в размере 50 тысяч рублей на семью также проходит сейчас. Первые десять семей получат по 50 тысяч рублей в рамках поручения губернатора.

Ранее сообщалось, что пострадавшие получат максимально возможную выплату из резервного фонда — 50 тысяч рублей. Также жители Канска могут претендовать еще на десять тысяч рублей — единовременную адресную помощь.

Из-за дождей восточные районы Красноярского края оказались в зоне паводка. В Канске был объявлен режим ЧС. Сейчас ситуация стабилизировалась. Уже удалось восстановить электроснабжение, водоотведение, дорожную инфраструктуру.