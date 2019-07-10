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11:22   10 Июля 2019
Россия

РФ и САР обеспокоены снижением потока покидающих «Рукбан» беженцев

РФ и САР обеспокоены снижением потока покидающих «Рукбан» беженцев

Обеспокоенные снижением количества покидающих лагерь «Рукбан» беженцев Россия и Сирия вновь призвали США одуматься. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление межведомственных координационных штабов РФ и САР. 

Обстановка в лагере «Рукбан» сильно обостряется. В штабах также отметили, что США создают препятствия по возвращению беженцев. 

«В связи с этим вызывает серьезную обеспокоенность снижение потока покидающих «Рукбан» беженцев, обусловленное стремлением находящихся там боевиков подконтрольных США бандформирований как можно дольше сохранить для себя «живой щит» в лице обитателей лагеря», — сказано в сообщении. 

Как передают руководители штабов, боевики устанавливают неприподъемную цену на пропуск людей через зону Эт-Танф до пункта пропуска «Джлеб». Стороны также отмечают, что США, удерживая сирийские территории под своим контролем, только затягивают завершение конфликта в Сирии. 

Военная база США находится в районе Эт-Танфа на границе с Сирией и Иорданией. Лагерь «Рукбан» расположен в 55-километровой зоне вокруг базы, находящейся под контролем американских военных. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #беженцы #общество #сар

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