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11:23   10 Июля 2019
Россия

«Магнит» и «Татнефть» открыли совместные магазины на автозаправках

«Магнит» и «Татнефть» открыли совместные магазины на автозаправках

Представитель российской компании розничной торговли в среду, 10 июля, сообщил, что «Магнит» и нефтяная компания «Татнефть» начали совместный проект по открытию магазинов ритейлера на автозаправках. По его словам, «Магнит» открыл на АЗС «Татнефть» компактные магазины с самым востребованным у покупателей ассортиментом.

«Кондитерские изделия, кофе и другие напитки, расширенный выбор непродовольственной продукции, кроме того, планируем предложить покупателям свежую выпечку», — добавили в «Магните».

Первые магазины площадью 50–150 квадратных метров открыли в Краснодарском крае. Ультрамалый формат магазинов на автозаправках позволит «Магниту» и «Татнефть» не только расширить каналы продаж, но и привлечь дополнительный трафик. В ассортимент добавят новые позиции, если будет спрос на продукцию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#азс #магазины #магнит #татнефть

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