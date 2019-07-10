«Магнит» и «Татнефть» открыли совместные магазины на автозаправках

Представитель российской компании розничной торговли в среду, 10 июля, сообщил, что «Магнит» и нефтяная компания «Татнефть» начали совместный проект по открытию магазинов ритейлера на автозаправках. По его словам, «Магнит» открыл на АЗС «Татнефть» компактные магазины с самым востребованным у покупателей ассортиментом.

«Кондитерские изделия, кофе и другие напитки, расширенный выбор непродовольственной продукции, кроме того, планируем предложить покупателям свежую выпечку», — добавили в «Магните».

Первые магазины площадью 50–150 квадратных метров открыли в Краснодарском крае. Ультрамалый формат магазинов на автозаправках позволит «Магниту» и «Татнефть» не только расширить каналы продаж, но и привлечь дополнительный трафик. В ассортимент добавят новые позиции, если будет спрос на продукцию.