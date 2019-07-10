Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Анкара не пустила крымских делегатов на российско-турецкий форум

Анкара не пустила крымских делегатов на российско-турецкий форум

 Отмену виз для молодых россиян обсудят в Бонне на «Петербургском диалоге»

Отмену виз для молодых россиян обсудят в Бонне на «Петербургском диалоге»
Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Спикер Рады предлагает сажать тех, кто не считает Крым украинским

Спикер Рады предлагает сажать тех, кто не считает Крым украинским
Президент ЦАР поблагодарил российских военных за подготовку бойцов FACA

Президент ЦАР поблагодарил российских военных за подготовку бойцов FACA

 Facebook позволил миллиардам пользователей угрожать смертью британскому конспирологу

Facebook позволил миллиардам пользователей угрожать смертью британскому конспирологу
Анкара не пустила крымских делегатов на российско-турецкий форум

Анкара не пустила крымских делегатов на российско-турецкий форум

 Отмену виз для молодых россиян обсудят в Бонне на «Петербургском диалоге»

Отмену виз для молодых россиян обсудят в Бонне на «Петербургском диалоге»
Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Спикер Рады предлагает сажать тех, кто не считает Крым украинским

Спикер Рады предлагает сажать тех, кто не считает Крым украинским
Президент ЦАР поблагодарил российских военных за подготовку бойцов FACA

Президент ЦАР поблагодарил российских военных за подготовку бойцов FACA

 Facebook позволил миллиардам пользователей угрожать смертью британскому конспирологу

Facebook позволил миллиардам пользователей угрожать смертью британскому конспирологу
11:24   10 Июля 2019
Россия

Замглавы Петербурга рассказал о подготовке к открытию новых станций метро

Замглавы Петербурга рассказал о подготовке к открытию новых станций метро

Работы по строительству трех новых станций метрополитена Санкт-Петербурга должны завершиться к концу августа, отметил вице-губернатор города Эдуард Батанов после заседания в Смольном. Об этом сообщают «Невские новости» 10 июля.

Он также указал, что до конца лета должны состояться приемка станций Фрунзенского радиуса и получение разрешений на движение.

Кроме этого, Батанов отметил, что у подрядчика появились оборотные средства, а его работа с заказчиком полностью налажена.

«Проведена работа с субподрядчиками, технологически удалось закрутить процессы с точки зрения обустройства площадки, строительства», — добавил замглавы.

Сотрудники метрополитена помогают в реализации проекта, а линейные подразделения «подземки» отрабатывают участки, которые находятся в зоне их ответственности.

«Высказываются требования, работа ведется постоянно», — подытожил он.

Утром среды в Смольном состоялось заседание врио губернатора Петербурга Александра Беглов с членами правительства и руководством «Метростроя». На мероприятии градоначальник распорядился открыть новые станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» к 1 сентября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#петербург #метро #вице-губернатор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...