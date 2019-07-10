Замглавы Петербурга рассказал о подготовке к открытию новых станций метро

Работы по строительству трех новых станций метрополитена Санкт-Петербурга должны завершиться к концу августа, отметил вице-губернатор города Эдуард Батанов после заседания в Смольном. Об этом сообщают «Невские новости» 10 июля.

Он также указал, что до конца лета должны состояться приемка станций Фрунзенского радиуса и получение разрешений на движение.

Кроме этого, Батанов отметил, что у подрядчика появились оборотные средства, а его работа с заказчиком полностью налажена.

«Проведена работа с субподрядчиками, технологически удалось закрутить процессы с точки зрения обустройства площадки, строительства», — добавил замглавы.

Сотрудники метрополитена помогают в реализации проекта, а линейные подразделения «подземки» отрабатывают участки, которые находятся в зоне их ответственности.

«Высказываются требования, работа ведется постоянно», — подытожил он.

Утром среды в Смольном состоялось заседание врио губернатора Петербурга Александра Беглов с членами правительства и руководством «Метростроя». На мероприятии градоначальник распорядился открыть новые станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» к 1 сентября.