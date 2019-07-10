Врачебную тайну для осужденных наркоманов хотят ограничить в России

Министерство юстиции РФ разработало новые поправки в федеральный закон, которые касаются врачебной тайны для наркозависимых. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости.

Органы уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации, передает агентство.

По статье 72.1 УК РФ суд имеет право принудить наркоманов пройти лечение, а также социальную и медицинскую реабилитацию. Однако по российскому законодательству предоставлять подобную информацию уголовно-исполнительным органам без согласия человека или его родственников нельзя.

Авторы законопроекта намерены добиться разрешения на доступ к информации о прохождении наркозависимым гражданином лечения и реабилитации без согласия его или его родственников.

В пояснительной записке сказано, что законопроект предлагает дополнить ФЗ №323 и установить, что органы исполнительной власти могут по запросу и без согласия осужденного (или его родственников) получить информацию о пройденной реабилитации в целях контроля.