Петербургский муниципальный депутат Даниил Кен, пытающийся переизбраться в районный совет депутатов МО «Морские ворота», скрыл декларацию о доходах.

На сайте совета МО «Морские ворота», членом которого Кен является, декларация отсутствует, как и на сайте «Декларатор.org», где публикуют сведения о доходах его коллеги по совету. Отчитываясь о заработке за 2017 год, Кен указал в декларации 336 тысяч рублей, а также квартиру площадью 64 кв. метра.

Согласно закону «О противодействии коррупции», кандидат должен был предоставить документы по доходам за 2018 год до 1 апреля. В течение 14 дней эта информация должна была появиться на сайте Совета депутатов.

Подобной «забывчивостью» мундеп нарушает антикоррупционное законодательство. В законе «Об общих принципах местного самоуправления» говорится, что подобное нарушение может привести к лишению мандата и к досрочному прекращению полномочий.

Будучи помощником Навального, Кен возглавляет псевдопрофсоюз «Альянс учителей», а также был замечен в сотрудничестве с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, подозреваемым в организации убийства мэра Нефтеюганска в 1998 году. Кен сотрудничает с Ходорковским через организацию «Открытая Россия», чья деятельность признана нежелательной в РФ.

Ранее прокуратура Кировского района Петербурга потребовала лишить полномочий трех депутатов муниципального совета МО «Морские ворота» за нарушение сроков подачи деклараций.