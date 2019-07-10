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12:13   10 Июля 2019
Россия

Навальнист Кен не отчитался о доходах вопреки закону

Навальнист Кен не отчитался о доходах вопреки закону

Петербургский муниципальный депутат Даниил Кен, пытающийся переизбраться в районный совет депутатов МО «Морские ворота», скрыл декларацию о доходах. 

На сайте совета МО «Морские ворота», членом которого Кен является, декларация отсутствует, как и на сайте «Декларатор.org», где публикуют сведения о доходах его коллеги по совету. Отчитываясь о заработке за 2017 год, Кен указал в декларации 336 тысяч рублей, а также квартиру площадью 64 кв. метра.

Согласно закону «О противодействии коррупции», кандидат должен был предоставить документы по доходам за 2018 год до 1 апреля. В течение 14 дней эта информация должна была появиться на сайте Совета депутатов.

Подобной «забывчивостью» мундеп нарушает антикоррупционное законодательство. В законе «Об общих принципах местного самоуправления» говорится, что подобное нарушение может привести к лишению мандата и к досрочному прекращению полномочий.

Будучи помощником Навального, Кен возглавляет псевдопрофсоюз «Альянс учителей», а также был замечен в сотрудничестве с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, подозреваемым в организации убийства мэра Нефтеюганска в 1998 году. Кен сотрудничает с Ходорковским через организацию «Открытая Россия», чья деятельность признана нежелательной в РФ. 

Ранее прокуратура Кировского района Петербурга потребовала лишить полномочий трех депутатов муниципального совета МО «Морские ворота» за нарушение сроков подачи деклараций.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #навальный #фбк

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