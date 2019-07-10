Минсельхоз представил проект закона об экологической продукции

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект об экологически чистых сельскохозяйственных продукции, сырье и продовольствии. Документ опубликовали на федеральном портале проектов правовых актов 10 июля.

Проект закона призван ликвидировать фальсификации производителей, которые вводят покупателей в заблуждение относительно качества. К тому же, разработка вводит правовое обеспечение отношений в данной области. Вместе с тем, Роскачество разработает стандарты на экологически чистую продукцию, которые разделят ее на «органическую», «экологическую» и «зеленую» категории.

Напомним, что в прошлом году приняли закон об органической продукции, который начнет действовать с началом 2020 года. Законопроект профильного ведомства, в случае утверждения, внесет некоторые изменения в документ.

В частости, в Минсельхозе уточнили критерии органической и экологически чистой продукции, методы их производства, транспортировки и хранения. Кроме этого, в законопроекте указано, что такие товары нельзя упаковывать в материал, который загрязняет окружающую среду.

Также в министерстве предлагают создать единый государственный реестр производителей. Компании же, работающие в этом направлении, могут получить право использовать специальную маркировку и надписи «экологичный» и «экологически чистый».