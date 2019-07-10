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10:48   10 Июля 2019
Россия

Матвиенко считает, что обострение ситуации в Грузии на руку «деструктивным элементам»

Матвиенко считает, что обострение ситуации в Грузии на руку «деструктивным элементам»

Вице-спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нагнетание антироссийских настроений в грузинском обществе выгодно третьим силам, «деструктивным антигрузинским элементам». Речь об этом зашла на заседании парламента.

Она отметила, что их цель - разделять и властвовать, причем не только на Кавказе.

«Нагнетание антироссийской истерии в Грузии выгодно и третьим силам, которые стремятся действовать по принципу «разделяй и властвуй», — заявила она.

При этом Матвиенко призвала жителей Грузии не дать «внешним силам» отдать общее с Россией прошлое, многовековую дружбу двух стран.

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Автор: Виктория Разумовская
#матвиенко #политика #грузия #совет федерации

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