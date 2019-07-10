Песков рассказал об инциденте с девочкой, которой стало плохо рядом с Путиным

Песков опроверг информацию об инциденте с кортежем в Екатеринбурге
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился деталями случая в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости 10 июля.
Ранее газета «Коммерсантъ» указывала, что при отъезде президентского кортежа от здания Уральского федерального университета, к нему якобы девушка бросилась. Путин же, по утверждениям издания, вышел из машины, чтобы помочь ей.
Песков отметил, что в действительности все было совсем не так.
«Президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле», — рассказал пресс-секретарь.