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10:34   10 Июля 2019
Россия

Песков опроверг информацию об инциденте с кортежем в Екатеринбурге

Песков опроверг информацию об инциденте с кортежем в Екатеринбурге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился деталями случая в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости 10 июля.

Ранее газета «Коммерсантъ» указывала, что при отъезде президентского кортежа от здания Уральского федерального университета, к нему  якобы девушка бросилась. Путин же, по утверждениям издания, вышел из машины, чтобы помочь ей.

Песков отметил, что в действительности все было  совсем не так. 

«Президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле», — рассказал пресс-секретарь.

Песков рассказал об инциденте с девочкой, которой стало плохо рядом с Путиным

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Автор: Анна Манц
#екатеринбург #путин #песков #кортеж

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