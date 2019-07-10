МЧС РФ помогает спасать домашних животных после паводка в Иркутской области

Сотрудники МЧС РФ помогают спасать домашних питомцев, которые остаются в полуразрушенных домах в зоне паводка в Иркутской области. Многие из них прячутся на крышах.

В зону затопления попали 107 населенных пункта. Пострадали около 60 фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций. Площадь пострадавших посевов в этих хозяйствах составляет более 11 тысяч гектаров, из них более 4,5 тысячи гектаров кормовых культур и овощей.

Кроме того, затоплены 400 гектаров пастбищ, 781 гектар сенокосов. У сельскохозяйственных товаропроизводителей пропали 434 животных. Погибли 396 тысяч штук товарной аквакультуры — карпа и форели, пеляди. Также потеряны около 500 домашних животных.

Беспризорные животные бегают по улицам Тулуна. Из-за шока они могут проявлять агрессию.