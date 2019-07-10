Магаданцы хотят обжаловать запрет на кормление голубей

Жительница Магадана Юлия Хабарова пожаловалась в прокуратуру на запрет мэрии на кормление голубей в общественных местах. Женщина попросила разобраться, насколько правомерен этот запрет. Об этом пишет РИА Новости.

Вслед за неравнодушными жителями обращение в прокуратуру готовят и магаданские зоозащитники. Глава региональной общественной организации «Зооспас» Анастасия Павлова уверена, что у мэрии нет правомочий для подобных запретов.

«Главная цель – уничтожение мусора и антисанитарии достигнута не будет. Потому что это решается другими методами, это создание комфортной окружающей среды», — подчеркнула Павлова.

При этом мэр города Юрий Гришан говорит, что мэрия ссылается на Правила благоустройства, которые запрещают мусорить.

«Вот сейчас вы бумажку бросите или окурок, вас имеют право привлечь к ответственности за нарушение правил. Вы мусорите в городе. То же самое с зерном и хлебом», — сказал он.

Напомним, мэрия Магадана ввела запрет на кормление птиц в общественных местах. В городе появились предупреждающие таблички. Оштрафовать нарушителя могут на сумму от 2,5 до пяти тысяч рублей.