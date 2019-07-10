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10:22   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Почти половина жителей Украины ждет от Зеленского снижения тарифов на коммуналку

Почти половина жителей Украины ждет от Зеленского снижения тарифов на коммуналку

Киевский международный институт социологии провел опрос среди жителей Украины на тему первых 100 дней президентства Владимира Зеленского. Результаты мероприятия опубликовали на сайте учреждения.

Украинцам задали вопрос, каких действий от главы страны они хотели бы увидеть в первые 100 дней работы. Каждый участник мог выбрать до трех вариантов ответов.

Почти половина опрошенных — 42,8 процентов — выбрала снижение тарифов на коммунальные услуги, еще 36,6 процентов проголосовали за внесение законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, вопрос гражданской войны волнует 33 процента респондентов.

Больше всего украинцев ждут от Зеленского снижения тарифов на коммуналку

Также 31,4 процента украинцев ожидают развитие расследований самых громких преступлений в сфере коррупции, 17,6 процентов хотят снизить зарплаты топ-чиновникам. 14,3 процента респондентов выступили за переговоры Европейского союза и США по поводу Донбасса, а 12,1 процент — за восстановление экономических отношений с Россией. Десять процентов участников требуют изменить систему парламентских выборов, то есть перейти к пропорциональной системе с открытыми списками.

За другие варианты ответов проголосовали менее десяти процентов украинцев.

Больше всего украинцев ждут от Зеленского снижения тарифов на коммуналку

Специалисты института опросили свыше двух тысяч людей со всей Украины, за исключением территорий Донбасса. Мероприятие проходило с 25 июня по 7 июля, статистическая погрешность составила 3,3 процента.

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Автор: Анна Манц
#украина #опрос #зеленский

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