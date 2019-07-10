Грузинские оппозиционеры приедут в Москву в ближайшие дни

Депутаты грузинского парламента от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» планирует посетить Россию в ближайшее время, сообщила лидер объединения и вице-спикер госоргана Ирма Инашвили в Facebook 10 июля.

«Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву», — указано в публикации.

Она напомнила об отмене визового режима для граждан России и Грузии, а также о позитивных диалогах по другим важным вопросам.

«Провокаторы оттолкнули страну назад, и это происходит не впервые. Однако мы с Божьей помощью вновь найдем выход», — уверена вице-спикер.

Инашвили также считает, что поездка членов «Альянса патриотов» в Москву будет очень полезной для Грузии. Однако точные даты политик не уточнила.

20 июня в Тбилиси стартовали массовые протестные акции у здания парламента. Причиной стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в нем. Согласно протоколу, депутат Государственной думы и президент МАП Сергей Гаврилов занял место спикера, что не понравилось оппозиции. В конечном итоге, недовольные сорвали мероприятие, попытавшись штурмовать парламентский дом.

Из-за этого 21 июня российский президент Владимир Путин временно приостановил воздушное сообщение с Грузией, аналогичное заявление сделало министерство транспорта РФ на следующий день.