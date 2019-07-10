Зеленский отправил в отставку более 70 глав районных администраций за день

Украинский лидер Владимир Зеленский за один день уволил 71 главу районных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Причиной увольнения называется «завершение срока полномочий президента Украины», то есть пятого президента страны Петра Порошенко.

В пресс-службе главы Украины сказали, что в отставку ушли десять глав райгосадминистраций в Винницкой области, восемь — в Волынской, три — в Донецкой, один — в Днепропетровской, два — в Житомирской, три — в Закарпатской, десять — в Кировоградской и пять — во Львовской.

Ранее Зеленский снял с должностей большинство глав областных государственных администраций и начал назначать новых.