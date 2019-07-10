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9:21   10 Июля 2019
Россия

Северное ПКБ создает техпроект новейшего эсминца «Лидер»

Северное ПКБ создает техпроект новейшего эсминца «Лидер»

Северное проектно-конструкторское бюро разрабатывает технический проект эскадренного миноносца «Лидер», рассказал руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в беседе с РИА Новости 10 июля.

Он отметил, что работы ведутся еще с 2016 года. До этого концепцию судна разрабатывал Крыловский центр.

«Просто изначально планировалось строить корабль с газотурбинной установкой, и было водоизмещение 12–13 тысяч тонн, потом сказали, что нужна атомная энергетика, и его водоизмещение сразу выросло до 18 тысяч тонн», — объяснил собеседник.

За итоговым решением стоит обращаться к специалистам Северного ПКБ, посоветовал руководитель.

Северное ПКБ создает техпроект новейшего эсминца «Лидер»

«И насколько я понимаю, в 2023 году и этот «пароход» мы должны начать строить», — заключил Филиппов.

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Автор: Анна Манц
#эсминец #лидер

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