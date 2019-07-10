Северное ПКБ создает техпроект новейшего эсминца «Лидер»
Северное проектно-конструкторское бюро разрабатывает технический проект эскадренного миноносца «Лидер», рассказал руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в беседе с РИА Новости 10 июля.
Он отметил, что работы ведутся еще с 2016 года. До этого концепцию судна разрабатывал Крыловский центр.
«Просто изначально планировалось строить корабль с газотурбинной установкой, и было водоизмещение 12–13 тысяч тонн, потом сказали, что нужна атомная энергетика, и его водоизмещение сразу выросло до 18 тысяч тонн», — объяснил собеседник.
За итоговым решением стоит обращаться к специалистам Северного ПКБ, посоветовал руководитель.
«И насколько я понимаю, в 2023 году и этот «пароход» мы должны начать строить», — заключил Филиппов.