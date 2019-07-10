Британский самолет провел разведку у российских границ

Британский самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 провел разведку вдоль российского побережья Черного моря. От береговой линии его отделяло 66 километров, пишет портал Plane Radar.

В 7.40 мск воздушное судно завершило свою миссию и полетело на аэродром базирования.

Сейчас иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще замечают у российских границ. Они летают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Минобороны РФ призывало Пентагон прекратить разведывательные действия, однако американское ведомство отказывается это делать.