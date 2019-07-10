Британский самолет провел разведку у российских границ
Британский самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 провел разведку вдоль российского побережья Черного моря. От береговой линии его отделяло 66 километров, пишет портал Plane Radar.
В 7.40 мск воздушное судно завершило свою миссию и полетело на аэродром базирования.
05:05 мск. Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании????????, бортовой номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, позывной #RRR7309, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России????????.#RAF pic.twitter.com/4aCWHYMF60— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 10, 2019
Сейчас иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще замечают у российских границ. Они летают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Минобороны РФ призывало Пентагон прекратить разведывательные действия, однако американское ведомство отказывается это делать.