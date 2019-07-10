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Британский самолет провел разведку у российских границ

Британский самолет провел разведку у российских границ

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9:11   10 Июля 2019
Весь мир

Британский самолет провел разведку у российских границ

Британский самолет провел разведку у российских границ

Британский самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 провел разведку вдоль российского побережья Черного моря. От береговой линии его отделяло 66 километров, пишет портал Plane Radar.

В 7.40 мск воздушное судно завершило свою миссию и полетело на аэродром базирования.

Сейчас иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще замечают у российских границ. Они летают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Минобороны РФ призывало Пентагон прекратить разведывательные действия, однако американское ведомство отказывается это делать.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #самолет #разведка #черное море

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