Рябков может обсудить с замгоссекретаря США дело Уилана

Дело Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже, могут обсудить заместители главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков и государственного секретаря США Дэвид Хейл на встрече в Хельсинки. Об этом сообщил дипломат из РФ 10 июля.

«Если нам зададут вопрос о Уилане, то мы сможем на него ответить в том духе, который известен: есть определенный процессуальный аспект, который нельзя отменить», — сказал Рябков.

Он отметил, что Москва придерживается собственных внутренних норм и правил «независимо от того, нравится это американцам или не нравится, пытаются они оказать на нас давление или нет». При необходимости, данная позиция будет разъяснена Вашингтону.

В конце прошлого года ФСБ сообщила о задержании канадца Уилана по подозрению в шпионаже. Согласно данным, он регулярно посещает Россию с 2007 года. Данные его дела засекречены. Обвиняемому грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.