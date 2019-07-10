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8:44   10 Июля 2019
Россия

Состоялось награждение победителей первого конкурса​ «Хорошие новости России»

Состоялось награждение победителей первого конкурса​ «Хорошие новости России»

«Федеральное агентство новостей» подвело итоги первого конкурса региональных журналистов и блогеров «Хорошие новости России». Церемония награждения состоялась во вторник, 9 июля.

Перед мероприятием состоялся круглый стол в Общественной палате России, на котором присутствовали глава Союза журналистов Владимир Соловьев, председатель комиссии по СМИ ОП Александр Малькевич, министр информационной политики Чечни Джамбулат Умаров, а также депутаты Государственной думы, политологи и аналитики.

В конкурсе поучаствовали свыше тысячи журналистов со всей России. Их работы касались благотворительности, медицинских разработок, современных героев, стартапов и спорта. Всего победили семь участников, каждый из которых получил денежную премию.

Состоялось награждение победителей первого конкурса​ «Хорошие новости России»

В номинации «Спорт» победу одержал петербуржец Артур Изумрудов, в «Героях современности» приз забрал екатеринбуржец Станислав Мищенко, астраханка Ольга Тихонова отличилась в номинации «Наука и образование». Еще одна представительница Санкт-Петербурга — Инна Платова — выиграла в «Экономике страны или региона», самарянин Валерий Трубин занял первое место в номинации «Общество и социальные проекты», а Анастасия Романова из Северной столицы взяла золото в номинации «Юное дарование». Также был учрежден специальный приз жюри, который достался красноярке Елене Лалетиной.

«Мы провели конкурс в первый раз и собираемся сделать его бессрочным — потому что хорошие новости нужны нашей стране всегда — и мы рады, что нашу инициативу поддержали многие общественные деятели», — отметили в ФАН.

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Автор: Анна Манц
#журналисты #конкурс #фан

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