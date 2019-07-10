Состоялось награждение победителей первого конкурса​ «Хорошие новости России»

«Федеральное агентство новостей» подвело итоги первого конкурса региональных журналистов и блогеров «Хорошие новости России». Церемония награждения состоялась во вторник, 9 июля.

Перед мероприятием состоялся круглый стол в Общественной палате России, на котором присутствовали глава Союза журналистов Владимир Соловьев, председатель комиссии по СМИ ОП Александр Малькевич, министр информационной политики Чечни Джамбулат Умаров, а также депутаты Государственной думы, политологи и аналитики.

В конкурсе поучаствовали свыше тысячи журналистов со всей России. Их работы касались благотворительности, медицинских разработок, современных героев, стартапов и спорта. Всего победили семь участников, каждый из которых получил денежную премию.

В номинации «Спорт» победу одержал петербуржец Артур Изумрудов, в «Героях современности» приз забрал екатеринбуржец Станислав Мищенко, астраханка Ольга Тихонова отличилась в номинации «Наука и образование». Еще одна представительница Санкт-Петербурга — Инна Платова — выиграла в «Экономике страны или региона», самарянин Валерий Трубин занял первое место в номинации «Общество и социальные проекты», а Анастасия Романова из Северной столицы взяла золото в номинации «Юное дарование». Также был учрежден специальный приз жюри, который достался красноярке Елене Лалетиной.