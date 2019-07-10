Прозрачные дисплеи вместо окон могут появиться в российских поездах

Холдинг «Швабе» и корейская компания LG Electronics разработали стекло со встроенной OLED-матрицей, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех» 10 июля.

Опытный образец инновации продемонстрировали на промышленной выставке «Иннопром». Такие стекла можно использовать на транспорте, в частности железнодорожном, остановках, витринах и в других сферах.

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что разработка стала первым опытом южнокорейских специалистов в России.

«Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда», — пояснил он.

Заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин указал на большой потенциал технологии. Наибольший интерес такие дисплеи вызвали у компаний, которые работают в области транспорта, поделился он.

«В перспективе мы хотим полностью охватить этот сегмент», — сказал замгендиректора.

Производством стекол с OLED-матрицей на российской территории займется Лыткаринский завод оптического стекла, отметили в пресс-службе «Ростеха».