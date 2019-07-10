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7:55   10 Июля 2019
Весь мир

Около 63 тысяч человек пострадали из-за наводнений в Индии

Около 63 тысяч человек пострадали из-за наводнений в Индии

Около 63 тысяч человек пострадали на северо-востоке индийского штата Ассам из-за наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В общей сложности в зону подтопления попали 145 деревень. Число затопленных поселений на северо-востоке страны продолжает расти.

Телеканал отмечает, что паводки затронули восемь из 27 округов штата. Власти экстренно открывают лагеря временного размещения беженцев - туда уже были направлены более двухсот человек.

Синоптики предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме не менее пяти дней. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции. О возможных жертвах не сообщается. При этом местная полиция уточняет, что с началом ливней несколько десятков местных жителей пропали без вести.

Восьмого июля сообщалось, что 29 человек погибли при падении автобуса в канал в городе Агра на севере Индии.

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Автор: Олег Королев
#наводнения #индия

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