МИД Китая отреагировал на планы Киева стать «арктическим игроком»

Китай относится положительно к развитию международного сотрудничества, если оно строится на взаимовыгодной основе. Об этом сообщил МИД Китая, комментируя желание Украины стать «арктическим игроком».

Отмечается, что Пекин придерживался основных принципов уважения, сотрудничества, взаимовыгоды и продолжительности в арктических делах.

МИД Китая заявил, что Пекин рад видеть, что все заинтересованные стороны развивают арктическое международное сотрудничество на основе взаимовыгодного, толерантного и открытого подхода.

Китай не является арктической страной, но при этом является в списке стран-наблюдателей Арктического совета. Пекин продвигает наращивание сотрудничества в данном регионе, поскольку стране выгодно развитие транспортных маршрутов.

Газета High North News со ссылкой на украинского посла в Норвегии Вячеслава Яцюка сообщила, что Украина думает о том, чтобы стать «арктическим игроком».