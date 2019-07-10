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 МИД Китая отреагировал на планы Киева стать «арктическим игроком»

МИД Китая отреагировал на планы Киева стать «арктическим игроком»
7:17   10 Июля 2019
Весь мир

МИД Китая отреагировал на планы Киева стать «арктическим игроком»

МИД Китая отреагировал на планы Киева стать «арктическим игроком»

Китай относится положительно к развитию международного сотрудничества, если оно строится на взаимовыгодной основе. Об этом сообщил МИД Китая, комментируя желание Украины стать «арктическим игроком».

Отмечается, что Пекин придерживался основных принципов уважения, сотрудничества, взаимовыгоды и продолжительности в арктических делах.

МИД Китая заявил, что Пекин рад видеть, что все заинтересованные стороны развивают арктическое международное сотрудничество на основе взаимовыгодного, толерантного и открытого подхода.

Китай не является арктической страной, но при этом является в списке стран-наблюдателей Арктического совета. Пекин продвигает наращивание сотрудничества в данном регионе, поскольку стране выгодно развитие транспортных маршрутов.

Газета High North News со ссылкой на украинского посла в Норвегии Вячеслава Яцюка сообщила, что Украина думает о том, чтобы стать «арктическим игроком».

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Автор: Олег Королев
#украина #китай #арктика

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