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6:49   10 Июля 2019
Россия

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.

Инцидент случился в центре города, на улице Куйбышева. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса Hyundai County столкнулся с Peugeot Boxer, находящимся под управлением 39-летнего гражданина. После произошедшего последний автобус перевернулся.

В автобусе Hyundai находились пять человек, в Peugeot - девять. По данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривают медики.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Похожий инцидент произошел в Красноярском крае в понедельник. В дорожной аварии с автобусом и грузовиком пострадали шестеро пассажиров автобуса. Пострадавшим госпитализация не понадобилась - помощь им была оказана на месте.

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Автор: Олег Королев
#дтп #улан-удэ

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