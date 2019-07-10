Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.

Инцидент случился в центре города, на улице Куйбышева. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса Hyundai County столкнулся с Peugeot Boxer, находящимся под управлением 39-летнего гражданина. После произошедшего последний автобус перевернулся.

В автобусе Hyundai находились пять человек, в Peugeot - девять. По данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривают медики.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Похожий инцидент произошел в Красноярском крае в понедельник. В дорожной аварии с автобусом и грузовиком пострадали шестеро пассажиров автобуса. Пострадавшим госпитализация не понадобилась - помощь им была оказана на месте.