Россия готова отметить 75-летие Победы вместе с американцами, заявил Антонов

Россия будет рада отметить 75-летие Победы вместе с США, заявил посол РФ Анатолий Антонов.

В своей статье для журнала National Interest он отметил, что общая история должна играть роль объединяющего фактора. По его словам, стороны никогда не должны забывать о том, за что боролись вместе в годы Второй мировой войны. Антонов отметил, что память о жертвах нацизма должна остаться навеки в сердцах и умах грядущих поколений.

Посол РФ в США напомнил, что российский лидер Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа на празднование в Москву.

Антонов отметил, что перед лицом общей беды СССР и США смогли забыть о политических противоречиях. По его словам, сейчас между Москвой и Вашингтоном нет идеологических противоречий, однако есть глобальные вызовы, исторический опыт союзничества, а также ответственность перед человечеством.