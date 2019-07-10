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 ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии

ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии
5:59   10 Июля 2019
Весь мир

ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии

ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии

Сотрудники спецслужб проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Обыски также проходят в расположенном в этом же здании региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которое курирует Колодезников. Об этом сообщил РИА «Новости» анонимный сотрудник минтранса республики.

Источник в региональном правительстве пояснил агентству, что обыски ФСБ связаны с деятельностью республиканского управления автодорог. В мае там уже проходили обыски, сейчас же идет выемка документов.

В мае в управлении автодорог Якутии прошли обыски по уголовному делу о получении экс-замначальника одного из отделов этого управления крупной взятки в три миллиона рублей.

Колодезников работал на различных государственных должностях в республике. Свой нынешний пост занимает с 2016 года.

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Автор: Олег Королев
#обыски #якутия #вице-премьер

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