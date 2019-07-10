Приморский лагерь, где госпитализировали детей, временно закрыли

Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края, где дети были госпитализированы с кишечной инфекцией, временно закрыли. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Во вторник приморские власти сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере «Юный рыбак», расположенном в Лазовском районе. Возраст заболевших - от семи до четырнадцати лет. По данным властей, в лагере был родительский день, также дети купались.

Позже в СКР уточнили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом «острая кишечная инфекция». Причины заболевания выясняются.

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что по факту произошедшего составлен протокол о временном запрещении деятельности лагеря. Организован выезд детей с информированием медорганизаций о медицинском наблюдении по месту жительства. Соответствующие материалы были переданы в суд и прокуратуру.

По результатам исследований ведомства, было установлено, что причиной заболевания стал норовирус. Были выявлены нарушения обязательных правил приготовления, хранения пищевых продуктов, а также содержанию помещений пищевого блока.