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5:00   10 Июля 2019
Весь мир

Познер прокомментировал выходку грузинского журналиста

Познер прокомментировал выходку грузинского журналиста

Российский журналист Владимир Путин прокомментировал заявления сотрудника грузинского канала «Рустави-2» в адрес российского президента Владимира Путина.

На своем сайте Познер написал, что в любой стране из ему знакомых журналист который позволил себе такие высказывания, был бы уволен и вряд ли бы смог найти работу по профессии.

По его словам, каждый человек имеет право на выражение своего мнения, однако никто не вправе оскорблять другого и использовать нецензурную лексику - особенно не должны делать это те люди, которые является журналистами.

Познер также выразил мнение, что сейчас в Грузии идет предвыборная борьба, в которой может выиграть тот, кто «ловчее разыграет русофобскую карту».

Познер отметил, что Габуния для него перестал быть журналистом - не за антироссийскую позицию, а за нарушение журналистских принципов.

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Автор: Олег Королев
#грузия #познер #габуния

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