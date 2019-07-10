Глава МИД Украины назвал условия «противодействия» России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев может «противостоять» Москве. Об этом он написал в Facebook.

Климкин отметил, что ключевыми условиями является четкая стратегия, согласованность действий, а также поддержка международных партнеров.

Таким образом Климкин прокомментировал видеообращение украинского президента Владимира Зеленского, направленного российскому коллеге Владимиру Путину. В нем он предложил обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением сообщил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена в Кремле.

Климкин также выразил мнение, что Зеленскому не стоит обращаться с Путиным в той же манере, что и с бывшим президентом Петром Порошенко в ходе избирательной кампании.