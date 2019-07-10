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4:42   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Украины назвал условия «противодействия» России

Глава МИД Украины назвал условия «противодействия» России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев может «противостоять» Москве. Об этом он написал в Facebook.

Климкин отметил, что ключевыми условиями является четкая стратегия, согласованность действий, а также поддержка международных партнеров.

Таким образом Климкин прокомментировал видеообращение украинского президента Владимира Зеленского, направленного российскому коллеге Владимиру Путину. В нем он предложил обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе.  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением сообщил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена в Кремле.

Климкин также выразил мнение, что Зеленскому не стоит обращаться с Путиным в той же манере, что и с бывшим президентом Петром Порошенко в ходе избирательной кампании.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #климкин

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