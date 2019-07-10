Прокуратуры России и Украины заинтересованы в сотрудничестве

Российская генеральная прокуратура нацелена на конструктивное сотрудничество с ГП Украины, сообщил официальный представитель надзорного ведомства РФ Александр Куренной.

Отвечая на запрос РИА «Новости», он сообщил, что ГП РФ настроена на конструктивное взаимодействие с любым из зарубежных партнеров, уполномоченных по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Он отметил, что украинская сторона также заинтересована в этом взаимодействии, не являясь исключением.

По словам Куренного, данное взаимодействие взаимно и осуществляется безотносительно к персоне действующего либо будущего генерального прокурора Украины.Ген

Представитель Генпрокуратуры РФ также напомнил, что сотрудничество между главными надзорными ведомствами стран в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам ведется на основе ряда европейских конвенций о правовой помощи.