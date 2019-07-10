Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прокуратуры России и Украины заинтересованы в сотрудничестве

Прокуратуры России и Украины заинтересованы в сотрудничестве

 Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске
Глава МИД Украины назвал условия «противодействия» России

Глава МИД Украины назвал условия «противодействия» России

 Саакашвили сломал пенсионерке руку, сообщают СМИ

Саакашвили сломал пенсионерке руку, сообщают СМИ
Познер прокомментировал выходку грузинского журналиста

Познер прокомментировал выходку грузинского журналиста

 Байден стал мультимиллионером после ухода из Белого дома, сообщают СМИ

Байден стал мультимиллионером после ухода из Белого дома, сообщают СМИ
Прокуратуры России и Украины заинтересованы в сотрудничестве

Прокуратуры России и Украины заинтересованы в сотрудничестве

 Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске

Кровля здания областного правительства загорелась в Ульяновске
Глава МИД Украины назвал условия «противодействия» России

Глава МИД Украины назвал условия «противодействия» России

 Саакашвили сломал пенсионерке руку, сообщают СМИ

Саакашвили сломал пенсионерке руку, сообщают СМИ
Познер прокомментировал выходку грузинского журналиста

Познер прокомментировал выходку грузинского журналиста

 Байден стал мультимиллионером после ухода из Белого дома, сообщают СМИ

Байден стал мультимиллионером после ухода из Белого дома, сообщают СМИ
4:01   10 Июля 2019
Россия

Прокуратуры России и Украины заинтересованы в сотрудничестве

Прокуратуры России и Украины заинтересованы в сотрудничестве

Российская генеральная прокуратура нацелена на конструктивное сотрудничество с ГП Украины, сообщил официальный представитель надзорного ведомства РФ Александр Куренной.

Отвечая на запрос РИА «Новости», он сообщил, что ГП РФ настроена на конструктивное взаимодействие с любым из зарубежных партнеров, уполномоченных по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Он отметил, что украинская сторона также заинтересована в этом взаимодействии, не являясь исключением.

По словам Куренного, данное взаимодействие взаимно и осуществляется безотносительно к персоне действующего либо будущего генерального прокурора Украины.Ген

Представитель Генпрокуратуры РФ также напомнил, что сотрудничество между главными надзорными ведомствами стран в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам ведется на основе ряда европейских конвенций о правовой помощи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #украина #генеральная прокуратура

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...