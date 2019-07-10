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3:35   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили сломал пенсионерке руку, сообщают СМИ

Саакашвили сломал пенсионерке руку, сообщают СМИ

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе потасовки у здания одесского суда сломал руку пенсионерке. Об этом пишут местные СМИ.

Саакашвили и его сторонники организовали акцию протеста у здания суда в Одессе, где оглашался приговор по делу о незаконной покупке завода «Краян» мэром города Геннадием Трухановым.

Во время акции бывший губернатор устроил потасовку со своими противниками и охранниками мэра, ударив пенсионерку. По информации Odessit.ua, в результате она упала и вскоре была доставлена в больницу.

Украинский «24 канал» также сообщает о потасовке у здания суда, однако в сюжете о пострадавшей пенсионерке напрямую ничего не говорится. В свою очередь одесское издание Timer заявляет, что пенсионерка получила травму руки, однако напрямую с Саакашвили газета инцидент не связывает.

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Автор: Олег Королев
#саакашвили #одесса

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