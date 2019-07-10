Байден стал мультимиллионером после ухода из Белого дома, сообщают СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден, работавший с Бараком Обамой, заработал за два года после ухода около 16 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал NBC.

Байден ранее заявлял о желании баллотироваться от Демократической партии на выборах президента США в следующем году.

Телеканал со ссылкой на налоговые декларации канидата сообщает, что Байден, который позиционирует себя как одного из беднейших сенаторов, стал мультимиллионером после ухода из Белого дома.

Так, доходы бывшего вице-президента и его жены в 2017 году составили более 11 миллионов долларов. В 2018 году они составили 4,5 миллиона.

Подчеркивается, что большая часть данных доходов связана с книгой Байдена. Также Джо и Джилл Байден являются профессорами в университете Пенсильвании и Виргинии. По данным телеканала, бывший вице-президент заработал сотни тысяч долларов выступлениями на различных мероприятиях в 2017 году.