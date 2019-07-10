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 Постпред Ирана при ООН заявил о вреде санкций при борьбе с терроризмом

Постпред Ирана при ООН заявил о вреде санкций при борьбе с терроризмом
2:46   10 Июля 2019
Весь мир

Постпред Ирана при ООН заявил о вреде санкций при борьбе с терроризмом

Постпред Ирана при ООН заявил о вреде санкций при борьбе с терроризмом

Односторонние санкции против Ирана ослабляют усилия Тегерана по борьбе с наркопреступностью и терроризмом, сообщил постпред республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

На заседании Совбеза о связях международного терроризма и оргпреступности иранский дипломат заявил, что республика является жертвой деятельности как террористических групп, так и транснациональной преступности. По его словам, Иран находится «на переднем крае» борьбы с этими угрозами.

Также Тахт-Раванчи отметил, что односторонние санкции наносят вредоносный эффект, который подрывает усилия Ирана в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

По его словам, налагающим данные незаконные санкции странам следует помнить, что их санкционная политика серьезно ослабляет эффективность борьбы Тегерана с наркотрафиком.

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Автор: Олег Королев
#иран #сб оон #санкции против ирана

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