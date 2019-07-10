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2:32   10 Июля 2019
Весь мир

Греция потребовала от Турции прекратить бурение в водах Кипра

Греция потребовала от Турции прекратить бурение в водах Кипра

МИД Греции осудил незаконное бурение, проводимое Турцией в территориальных водах Кипра.

На данный момент в исключительной экономической зоне Кипра находятся турецкие буровые установки «Явуз» и «Фатих». Судно «Явуз» прибыло в район накануне. Никосия и Афины считают проведение турецким буровым судном геологоразведки провокацией.

Греческое внешнеполитическое ведомство заявляет, что произошедшее противоречит международному праву и морскому праву. Незаконный акт является дальнейшей эскалацией обстановки в Восточном Средиземноморье, отмечает греческий МИД.

Афины также отметили, что данное поведение Турции является провокационным в отношении суверенных прав государства-члена ЕС.

МИД Греции выразил солидарность с Республикой Кипр и призвал Турцию прекратить незаконную деятельность, а также уважать суверенитет островного государства.

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Автор: Олег Королев
#турция #кипр #греция

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