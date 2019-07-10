Грузинские депутаты-оппозиционеры посетят Москву

Депутаты от оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» посетят в ближайшие дни Россию, заявила глава политической силы Ирма Инашвили.

Оппозиционные депутаты 24 июня заявляли, что из-за обострения ситуации с Россией они отказываются ехать в Москву, где они должны были участвовать в форуме «Развитие парламентаризма».

На своей странице в Facebook Инашвили написала, что последние дни были напряженными, дпутаты трудились над урегулированием ситуации. Она отметила, что их деятельности принесла первый результат: члены команды в ближайшие дни посетят Москву.

Политик заявила, что у сторон было согласие отмены виз, но провокаторы пустили прогресс назад.

Инашвили выразила уверенность, что визит в Москву пойдет на пользу Грузии. Депутат назвала решение президента РФ Владимира Путина пока не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.