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2:03   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Грузинские депутаты-оппозиционеры посетят Москву

Грузинские депутаты-оппозиционеры посетят Москву

Депутаты от оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» посетят в ближайшие дни Россию, заявила глава политической силы Ирма Инашвили.

Оппозиционные депутаты 24 июня заявляли, что из-за обострения ситуации с Россией они отказываются ехать в Москву,  где они должны были участвовать в форуме «Развитие парламентаризма».

На своей странице в Facebook Инашвили написала, что последние дни были напряженными, дпутаты трудились над урегулированием ситуации. Она отметила, что их деятельности принесла первый результат: члены команды в ближайшие дни посетят Москву.

Политик заявила, что у сторон было согласие отмены виз, но провокаторы пустили прогресс назад.

Инашвили выразила уверенность, что визит в Москву пойдет на пользу Грузии. Депутат назвала решение президента РФ Владимира Путина пока не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.

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Автор: Олег Королев
#оппозиция #грузия

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